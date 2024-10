Controlli antidroga a scuola. Fuori dalla Città del ragazzo il nascondiglio dell’hashish

FERRARA

Massima attenzione delle forze dell’ordine a monitorare e prevenire l’eventuale spaccio di droga negli istituti scolastici, o comunque nelle vicinanze. L’ultima operazione in questo senso è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Ferrara, coadiuvati dall’unità cinofila della polizia locale. Lunedì i controlli specifici si sono concentrati nella zona della Città del ragazzo, in accordo, ovviamente con la direzione dell’istituto. I militari dell’Arma sono arrivati e hanno proceduto a controllare alcune aree della scuola e un campione di studenti scelti a caso. Verifiche minuziose che hanno visto l’impiego dei cani antidroga in dotazione alla polizia locale di Ferrara. Al termine dell’attività nell’istituto, che è risultata negativa, i carabinieri hanno deciso di compiere ulteriori accertamenti all’esterno. Anche in questo caso i militari dell’Arma hanno proceduto con verifiche minuziose e con l’impiego dei cani antidroga. E proprio in questa zona esterna è stata scoperta un po’ di sostanza stupefacente: dodici grammi di hashish che erano stati abbandonati. La droga è stata sequestrata dai carabinieri e da qui partono gli approfondimenti per cercare di risalire a chi potrebbe avere occultato la sostanza stupefacente. Qualcuno che magari poco prima era riuscito a sfuggire ai controlli, per puro caso, considerando che erano stati eseguiti a campione. L’impegno dei militari dell’Arma nel campo della prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti non si ferma qui. Infatti dall’Arma viene sottolineato come anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli dei carabinieri negli istituti scolastici della città ma anche in provincia.

La situazione. Del resto non è una novità ormai che il consumo di droga tra i giovani è in aumento, così come si è abbassata l’età di avvicinamento all’uso di sostanze stupefacenti. Un recente studio su base nazionale , riportato in una relazione consegnata in Parlamento, ci restituisce un quadro allarmante, che vede i giovani sempre più coinvolti. Se la cannabis e i suoi derivati restano le sostanze più utilizzata tra i ragazzi, 160mila studenti tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver consumato almeno una nuova sostanza psicoattiva nel 2023; cresce anche il consumo di cocaina. Nel complesso il 2023 ha fatto contare 8.596 accessi in pronto soccorso per droga, il 10% erano minorenni.

