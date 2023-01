Controlli antidroga con le unità cinofile all’istituto ’Monaco’ di Pomposa

Venerdì scorso i carabinieri della stazione di Codigoro, con l’ausilio delle unità cinofile del comando legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, ed in accordo con la dirigenza scolastica, hanno effettuato un servizio di controllo all’interno degli istituti scolastici della zona, ed in particolare finalizzato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti tra gli studenti. L’attività antidroga ha interessato cinque classi per un totale di 90 alunni, dell’Istituto Superiore ’Guido Monaco’ di Pomposa, in cui fortunatamente le unità cinofile non hanno fiutato stupefacenti o residui di droghe.

I carabinieri estensi sono impegnati, nei contesti studenteschi su più fronti, sia con un fitto calendario di incontri con i giovani per diffondere la cultura della legalità e mettere in guardia gli studenti rispetto ai pericoli e alle responsabilità connesse all’usospaccio di stupefacenti, uso consapevole ed insidie dei social network, cyber minacce, stalking, revenge porn ed altri reati connessi alla rete, sia con attività preventive sotto forma di controlli dentro e fuori dagli istituti scolastici, nonché ad azioni repressive (denunce ed arresti) per coloro che trasgrediscono alle norme di legge.