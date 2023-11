Controlli antidroga nel plesso. Due studenti presi con l’hashish

Nell’ambito della campagna ‘Scuole sicure’, i carabinieri della Stazione di Codigoro assieme alle unità cinofile della Polizia Municipale di Ferrara hanno effettuato controlli anti-droga in un istituto del comprensorio codigorese. Gli uomini dell’Arma e gli agenti della Polizia Municipale estense hanno ispezionato sei classi per un totale di sessantanove studenti. A conclusione dei controlli, sono stati segnalati al Prefetto di Ferrara due studenti, in quanto sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale. L’attività ha interessato anche l’area esterna del plesso scolastico. Nella circostanza, è stato trovato un pacchetto di caramelle che nascondeva all’interno circa otto grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine, in attesa di individuare il responsabile. Un’attività importante, quella portata avanti dai carabinieri, in collaborazione con le unità cinofile della Polizia Municipale di Ferrara, con il principale scopo di prevenire e disincentivare l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi più giovani. Un servizio previsto nell’ambito di ‘Scuole sicure’ che promuove iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici, allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute.