Controlli nelle attività commerciali e turistiche, raffica di multe a Ferrara

Ferrara, 27 marzo 2025 - Nelle ultime settimane il reparto di Polizia Commerciale del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi ha intensificato i controlli sul territorio comunale. Una particolare attenzione è stata rivolta alle attività commerciali, turistiche e ricreative. Diverse le sanzioni elevate dagli agenti, a tutela della legalità e della concorrenza leale tra operatori economici.

Associazione di volontariato sanzionata per attività abusiva di agenzia viaggi

A seguito di segnalazione dell'associazione nazionale agenti di viaggio, è stata verificata la posizione di un'associazione di volontariato iscritta al registro nazionale del terzo settore. L'associazione proponeva viaggi in montagna e in Croazia con tariffe differenziate tra soci e non soci (da 99 a 129 euro). Gli accertamenti hanno rivelato che, nonostante l'associazione fosse regolarmente costituita, l'offerta di pacchetti turistici a non soci configurava una violazione della normativa regionale, che vieta l'attività di organizzazione viaggi senza specifico titolo abilitativo, anche in forma occasionale. Per le associazioni senza scopo di lucro, tali attività possono essere rivolte esclusivamente ai propri iscritti. È stata pertanto elevata una sanzione di 1.000 euro e disposto il divieto di prosecuzione dell'attività in assenza di regolarizzazione.

Vendita irregolare di alcolici: cinque sanzioni nel centro città

Nell'ambito di controlli di polizia amministrativa, anche con personale in abiti civili, sono state elevate cinque sanzioni per violazione del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta la vendita di alcolici in recipienti rigidi dopo l'orario consentito. Un esercizio commerciale in via Bologna è stato sanzionato due volte per vendita di bevande alcoliche in bottiglia dopo le 21.30. Analogamente, un bar in viale IV Novembre ha ricevuto una doppia sanzione per somministrazione di vodka durante le partite della SPAL allo stadio comunale. Una quinta sanzione è stata comminata a un altro esercizio commerciale sempre in viale IV Novembre.

Slot machine accese fuori orario: sanzioni nel quartiere Barco

Nel quartiere Barco, un bar gestito da cittadini cinesi è stato sanzionato per aver tenuto attive quattro slot machine in orario non consentito, con sanzioni per ogni singola apparecchiatura. Lo stesso locale è stato anche sanzionato per mancata esposizione della licenza in luogo visibile al pubblico, in violazione del Regolamento esecutivo del TULPS.

Somministrazione di cibo e bevande abusiva in struttura ricettiva

Durante un evento musicale presso una struttura ricettiva del centro, è stata accertata la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, a un pubblico non limitato agli ospiti dell'albergo. L'attività è stata ritenuta illecita poiché le strutture ricettive prive di licenza di pubblico esercizio possono somministrare cibi e bevande solo agli ospiti. È stata comminata una sanzione di 1.032 euro.

Sequestro e maxi-sanzione per vendita abusiva al mercato

Infine, una cittadina serba residente a Ferrara è stata sorpresa a vendere borse, occhiali e altra oggettistica all'interno del mercato del venerdì in Piazza Travaglio, senza alcuna autorizzazione. Grazie alla segnalazione degli operatori regolari del mercato, gli agenti hanno potuto accertare l'abusivismo commerciale, procedendo al sequestro della merce e all'irrogazione di una sanzione di 5.164 euro.

L’assessora Coletti: “Continuare per fare rispettare la legalità”

Nel merito delle sanzioni effettuate, l’assessora alla sicurezza, Cristina Coletti ha sottolineato: "Il nostro Corpo di Polizia Locale garantisce un presidio capillare e diversificato sul territorio comunale. Come dimostrano questi interventi, il nostro impegno non si limita al contrasto dello spaccio e del degrado urbano, ma abbraccia tutti gli aspetti della legalità necessari a tutelare cittadini e operatori economici che rispettano le regole. L'abusivismo commerciale e le violazioni normative non rappresentano soltanto una concorrenza sleale verso chi opera nel giusto, ma costituiscono anche potenziali rischi per la sicurezza. Un ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale per la professionalità e la dedizione dimostrate nell'esecuzione di questi interventi".