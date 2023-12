Controlli dei carabinieri nelle aziende. Due imprenditori multati per irregolarità

Nel corso dei controlli dei carabinieri di Comacchio in una azienda del settore ittico di Mesola il titolare è stato multato per omesse procedure di autocontrollo in materia di Hccp, elevando sanzioni amministrative per 2000 euro circa con prescrizioni segnalate alla competente Asl. Non solo, i militari hanno controlalto una officina di riparazione di attrezzi da giardinaggio di Codigoro, e hanno conestato al titolare la violazione amministrativa per esercizio di attività in assenza di titoli autorizzativi, elevando sanzione pari ad 5100 euro . Nel corso servizio sono stati controllati 27 veicoli, 48 persone, 4 attività commerciali.