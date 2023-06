Controlli dei militari: denunce e sanzioni in un bar e in un deposito

Nel pomeriggio di giovedì i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari del Nas di Bologna hanno ispezionato un bar di Portomaggiore, elevando sanzioni amministrative per complessivi duemila euro, avendo rilevato l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. Il Nil di Ferrara ha proceduto alla verifica del rispetto della normativa sul lavoro presso un’azienda agricola del portuense, senza rilevare irregolarità. I Carabinieri della Stazione Forestale di Portomaggiore hanno individuato e posto sotto sequestro un deposito di rifiuti speciali e pericolosi, non smaltiti nei tempi e nelle modalità previste. In particolare i militari, nel territorio dei due comuni, hanno identificato 68 persone e 41 veicoli ritenuti di interesse operativo, quattro le persone denunciate, una patente ritirata, una persona segnalata alla Prefettura e otto grammi di hashish sequestrati.