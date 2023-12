Controlli dei militari nelle aziende. Otto persone denunciate

Passati al setaccio da parte dei carabinieri di Portomaggiore e dei colleghi dei "reparti speciali" il territorio portuense e argentano, dove sono stati eseguiti accurati controlli a carico di due esercizi commerciali, una trentina di persone e venti veicoli, ritenuti di interesse operativo. Il bilancio è di ben otto persone denunciate per violazioni in materia di soggiorno stranieri, circolazione stradale e sicurezza sul lavoro. A carico di una pizzeria-kebab della zona è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per le scarse condizioni igieniche dei locali. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 6 dicembre, i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del Comando provinciale di Ferrara, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) carabinieri di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) carabinieri di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, circolazione stradale, immigrazione, igiene degli alimenti, tutela del lavoro e dell’ambiente. I militari si sono concentrati nei comuni di Portomaggiore e Argenta.

f. v.