Controlli della movida, ristorante multato e patenti ritirate

Nel corso del fine settimana i militari della Compagnia di Comacchio hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione di turbative dell’ordine pubblico legate alla “movida”, che con l’inizio dell’estate prenderà sempre più piede tra i giovanissimi.

In programma la verifica delle condizioni igienico sanitarie degli esercizi di ristorazione del litorale comacchiese, nonché la prevenzione di incidenti stradali. Al termine dell’attività sono state cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nei confronti di altrettanti automobilisti, sia uomini che donne di età compresa tra venti e quarant’anni, trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito.

Un diciannovenne è stato segnalato all’autorità prefettizia per detenzione per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Inoltre, i Carabinieri di Comacchio unitamente a personale del Nucleo CC Antisofisticazioni e Sanità di Bologna hanno proceduto al controllo di un ristorante pizzeria del litorale, che è stato sanzionato amministrativamente per violazioni inerenti la tracciabilità ed il confezionamento dei prodotti alimentari e segnalato alla competente azienda sanitaria ed alla locale amministrazione comunale per le gravi condizioni igieniche riscontrate in loco.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati ventotto veicoli, sessantasei persone, elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di cinquemila euro circa ed un veicolo posto sotto sequestro in quanto sprovvisto di copertura assicurativa.

re. fe.