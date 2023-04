Controlli dell’Arma nelle attività lungo la costa Scattano quattro denunce e due sanzioni

LIDI

Diverse attività della costa comacchiese sono state sanzionate, nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Ferrara, supportati dai colleghi del Gruppo di Venezia. L’attività, volta alla tutela dei lavoratori e al contrasto del lavoro sommerso, è stata svolta il 17 e il 19 aprile scorsi. Le verifiche hanno riguardato cinque attività. Nel corso dei controlli sono stati denunciati i titolari di due bagni, un bar e una rosticceria. Gli ispettori dell’Arma dei carabinieri hanno accertato in due casi a Lido di Pomposa presso un bagno ed una rosticceria, la mancanza di autorizzazione relativa all’impianto di telecamere di video sorveglianza, mentre negli altri due casi, a Lido di Volano, il mancato aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (Dvr). Nei confronti di altre due attività a Lido degli Estensi, sono state elevate sanzioni amministrative, in quanto non custodivano il Documento valutazione rischi presso l’unità lavorativa produttiva, così come previsto dalla normativa.

Il Dvr è un documento obbligatorio, contenente un’analisi dei rischi di un’attività lavorativa e le misure di prevenzione adottate per garantire salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e che deve essere conservato presso l’attività e presentato in caso di controlli e ispezioni. A carico della rosticceria di Lido di Pomposa, avendo i militari sorpreso un lavoratore non in regola, occupato presso l’esercizio commerciale, hanno anche adottato un provvedimento di sospensione dell’attività. Come riferito dall’Arma, i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sulle attività ricettive del litorale comacchiese continueranno, soprattutto in prossimità dell’avvio della stagione turistica, ormai imminente. Il tutto con lo scopo di verificare il rispetto delle normative e, come già specificato, garantire la tutela dei lavoratori e il contrasto al lavoro sommerso.