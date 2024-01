Controlli durante le feste. Sequestri e denunce

Le attività anti degrado della polizia locale non si sono fermate neppure durante le festività natalizie. Complessivamente, le unità cinofile hanno rinvenuto e sequestrato 163 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina, a carico di ignoti. I controlli sono stati capillari su tutto il territorio comunale. "Il lavoro degli agenti – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – non conosce festività. Grazie al loro operato Ferrara è una città che sta tornando a respirare. Esprimo gratitudine e riconoscenza per il loro impegno, fatto anche di tanti sacrifici personali e familiari. Il lavoro di tutto il personale della polizia locale sta generando un impatto positivo per la sicurezza dei residenti di Ferrara".

Sono state inoltre sanzionate e segnalate alla prefettura cinque persone trovate nei pressi della stazione, in possesso di stupefacenti in quantità tali da far presumere l’uso personale. Altri due extracomunitari, un tunisino e un nigeriano, sono stati denunciati per reati legati all’immigrazione clandestina. Gli stessi saranno condotti nei Cpr di Gorizia e Milano, in attesa dell’imminente rimpatrio. Grazie alla segnalazione del cane antidroga un tunisino è stato individuato mentre in piazzale della Stazione cercava di salire su un autobus in direzione Pontelagoscuro. L’uomo aveva addosso 30 grammi di marijuana nascosti nelle parti intime. La sostanza è stata sequestrata e dagli accertamenti sono emersi che il tunisino era noto per avere precedenti specifici per spaccio. Le autorità, considerando la sua pericolosità sociale, hanno disposto il rimpatrio e questo è valso all’uomo l’accompagnamento verso un Cpr.

L’attività di controllo della polizia locale procede parallelamente al processo di riqualificazione delle aree più difficili della città portato avanti dal Comune. Mentre l’operazione Parchi sicuri volge verso la conclusione con la recinzione dell’area di via Monti Perticari, ecco che trapela un piano per la bonifica dell’area verde di via Porta Catena, diventata principale piazza di spaccio della zona stazione dopo la creazione del parco Coletta nei giardini del Grattacielo. L’idea della giunta sarebbe quella di ripetere in quell’area il modello del Coletta, realizzando un’area giochi per bambini, un campo da basket ed eliminando i punti di degrado e bivacco. In programma anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di sorveglianza. L’altro ieri il vicesindaco Nicola Lodi ha svolto un sopralluogo nella zona che sarà teatro del progetto al momento ancora in fase embrionale.

re. fe.