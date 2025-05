Controlli e denunce nelle aree di movida

Lo scorso weekend i carabinieri di Comacchio, con la stagione estiva ormai alle porte, hanno intensificato i controlli sul litorale nelle aree della movida serale e notturna. Al Lido di Spina un 18enne che si trovava all’esterno di un locale in evidente stato di alterazione ha rivolto, in presenza di numerosi avventori, frasi offensive all’indirizzo dei militari che procedevano a dei controlli. Il ragazzo è stato quindi fermato e denunciato. Al Lido Estensi, un 41enne è stato sorpreso alla guida di un’auto con la patente ormai revocata da tempo e un 70enne di Nazioni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.