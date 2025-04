Controlli e sequestri di droga

Nei giorni scorsi la guardia di finanza e la polizia locale, in un’ottica sinergica tra forze di polizia attive sul medesimo territorio, hanno messo in campo un servizio congiunto volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, i fenomeni di degrado in ambito cittadino.

Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di due unità cinofile della polizia locale e una pattuglia delle fiamme gialle, sono stati sanzionati alcuni cittadini stranieri sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti (un 32enne ivoriano ed un 32enne nigeriano, entrambi regolari sul territorio nazionale e residenti a Ferrara). Agli stessi sono stati sequestrati sei grammi e mezzo di hashish. Oltre a ciò, nel corso del servizio sono stati rinvenute e sequestrate in più luoghi altre sostanze stupefacenti, verosimilmente abbandonate dagli spacciatori alla vista dei militari e delle unità cinofile antidroga.

Nel dettaglio, agenti e militari hanno trovato poco meno di un grammi di hashish nei pressi di un albero in viale IV Novembre, 1,64 grammi di marijuana, rinvenuti nell’area verde del sottomura di via Ticchioni, 1,38 grammi di hashish, rinvenuti in via Darsena (retro darsena City), 3,32 grammi di hashish, trovati in vari punti del sottomura di via Ticchioni.

L’attività congiunta si inquadra negli sforzi del comando di polizia locale e della guardia di finanza nel contrastare ogni forma di illegalità e salvaguardare la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi di presidio del territorio.