Controlli in città, arresti e denunce. Ruba e picchia il vigilante, preso. Fiamme vicino al locale, due nei guai

Rapine, furti, truffe, droga e vandalismi. Sono in tutto dieci le persone finite sotto la lente della polizia di Stato durante le attività di controllo degli ultimi giorni. Cinque di esse sono state denunciate, una arrestata e quattro sanzionate. L’arresto è stato eseguito dagli agenti delle volanti i quali sono intervenuti in un supermercato dove era stato segnalato un soggetto che aveva aggredito il personale di sorveglianza cercando di scappare dopo un furto. La persona in questione, già peraltro oggetto della misura della sorveglianza speciale, aveva attraversato le casse con una busta di cibo non pagato, facendo così scattare l’allarme anti taccheggio. Per farla franca, il ladruncolo aveva assalito e spinto a terra l’addetto alla sicurezza. Ma non è bastato a farlo sfuggire alla rete degli agenti che lo hanno arrestato per rapina e accompagnato in carcere.

Nell’ambito dello stesso servizio, gli uomini delle volanti hanno sanzionato quattro persone, due nella zona di via Baluardi e altrettanti in Gad. I primi (entrambi stranieri) sono stati trovati in possesso di poco più di cinque grammi di cannabinoidi. Gli altri due avevano uno spinello e poco più di un grammo di cannabis.

Cinque, invece, le persone denunciate negli ultimi giorni dagli agenti della squadra mobile. Il primo a finire nei guai è stato un italiano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile del furto di un portafoglio avvenuto di recente in un locale del centro storico. È stato inoltre denunciato un soggetto che si era reso responsabile di una truffa telefonica. In particolare, con un escamotage, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima – residente in provincia – la bellezza di mille euro attraverso un versamento. Guai anche per uno straniero, scoperto con una carta di credito risultata rubata. Carta con la quale l’indagato avrebbe eseguito diverse operazioni e acquisti in alcuni negozi del centro. Per lui è scattata una denuncia per utilizzo indebito di strumenti di pagamento e ricettazione.

Dulcis in fundo, gli uomini della Mobile hanno identificato e denunciato i responsabili di un danneggiamento. In particolare i due avrebbero appiccato un incendio vicino a un negozio del centro. L’attività di indagine è tuttora in corso ed è finalizzata a ricostruire i dettagli dell’accaduto.

re. fe.