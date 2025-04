Controlli in stazione della polizia locale

Con i controlli in zona stazione a Cento, continua l’azione di prevenzione della Polizia Locale. Proseguono le attività di verifica del territorio da parte della Polizia Locale di Cento. Questa settimana sono stati eseguiti controlli a campione nell’area della stazione delle corriere e in via Matteotti. Sono state impegnate due pattuglie per un totale di cinque agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto all’identificazione di dieci cittadini. Tutti sono risultati in regola con i documenti. L’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Mario Pedaci, dichiara:"Questa attività è parte integrante del mantenimento dei buoni risultati già ottenuti"