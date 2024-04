Controlli in stazione. Trovata droga

Nuovo controllo interforze in alcune zone della città. Il servizio che ha interessato le aree situate nei pressi di piazzale della Stazione, piazzale Castellina, via Cassoli, via IV Novembre, via Ortigara e zone limitrofe, ha visto impegnate pattuglie di agenti e militari della Questura, del corpo di polizia locale ’Terre Estensi’, del Comando provinciale dei carabinieri e del Comando provinciale della guardia di finanza. Nel corso delle attività sono stati effettuati 4 posti di controllo: 32 autovetture fermate e 51 persone. Nel corso dei controllo sequestrato un grammo di droga.