Controlli in strada e nei negozi, tre denunce e un’attività sospesa

Passato al setaccio dai carabinieri della compagnia di Portomaggiore diverse attività nel comune di Argenta, dove hanno eseguito accurati controlli a carico di cinque esercizi commerciali, una cinquantina di persone e una trentina di veicoli, ritenuti di interesse operativo. Il bilancio è di tre persone denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria estense, di cui due cittadini stranieri per violazioni in materia di soggiorno sul territorio nazionale e un terzo perché in possesso illegale di un bastone di circa ottanta centimetri, che gli è stato sequestrato. Nel corso dell’attività di controllo i carabinieri hanno altresì segnalato alla competente Prefettura due giovani trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente per uso personale, che sono state anch’esse poste sotto sequestro. I controlli sono scattati nel pomeriggio di mercoledì scorso: i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) e della stazione portuense dei carabinieri della Forestale, hanno svolto l’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio nei luoghi di lavoro. I carabinieri di Portomaggiore hanno inoltre controllato in un negozio di prodotti alimentari e casalinghi, il rispetto della normativa inerente la commercializzazione dei cosiddetti "shopper in plastica", senza rilevare anomalie. Infine i militari hanno eseguito un controllo di un’altra attività, nel quale mancava il documento di valutazione dei rischi, e hanno disposto la sospensione dell’attività

Franco Vanini