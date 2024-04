Controlli intensi per le feste. Un arresto e varie denunce

COMACCHIO

Durante lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli per prevenire la commissione dei reati e le stragi del sabato sera, impiegando decine di pattuglie su tutto il territorio di competenza, anche grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali e del N.A.S. di Bologna. I servizi hanno permesso di: arrestare a Lido delle Nazioni un cuoco 38enne di origini pakistane, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Agrigento, dovendo scontare 6 mesi di reclusione per i reati inerenti gli stupefacenti commessi a Raffadali (AG) nel 2018.

L’arrestato dalla Stazione di Porto Garibaldi, al termine delle formalità, è stato portato alla Casa Circondariale di Ferrara. Tre persone (tutte quarantenni) sono state denunciate alla procura estense per guida in

stato di ebbrezza perché controllate (a Estensi, Porto Garibaldi e Lagosanto) al volante con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito.

Per tutte è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente di guida; una 65enne è stata invece denunciata a Codigoro per un tentato furto al supermercato di poche decine di euro di generi alimentari che aveva occultato nella borsa dopo avere

staccato l’antitaccheggio.

Inoltre a Mesola e Lido di Spina rispettivamente un 46enne ed una 19enne sono stati segnalati al Prefetto per uso personale di stupefacenti, poiché addosso nascondevano pochi grammi di hashish e marijuana.

Durante lo stesso servizio venivano controllati  un locale di somministrazione di bevande di Comacchio, insieme a personale del N.A.S. di Bologna, che riscontrava carenze igienico sanitarie con conseguente richiesta emissione provvedimenti prescrittivi da parte dell’Ausl di Ferrara, due aziende agricole di Lagosanto, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Comacchio, che risultavano in regola con le norme che disciplinano lo stoccaggio di fitofarmaci utilizzati in agricoltura.

Complessivamente sono stati controllati 30 veicoli, 56 persone ed elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 500 euro.

re. fe.