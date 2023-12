Controlli interforze, scattano otto multe

Dopo il briefing effettuato al comando della polizia locale di via Tassoni, è scattato un altro intervento congiunto di tutte le forze di polizia a cui hanno preso parte due pattuglie dell’arma dei carabinieri, due della polizia locale con unità cinofila, una pattuglia della polizia di stato e una della guardia di finanza. Le aree sottoposte a controllo sono state quelle del capoluogo dove si sono registrate maggiori criticità legate ai reati predatori e allo spaccio. Particolare attenzione è stata dedicata nella zona di via Bologna e via Krasnodar. Durante il servizio sono complessivamente stati controllati 32 veicoli, 52 persone. Nel corso degli accertamenti sono state elevate 8 multe.