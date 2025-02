Controlli Nas in una Casa famiglia. Sanzioni per personale e medicinali

I carabinieri della Compagnia di Comacchio, assieme ai reparti speciali del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Ferrara e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Bologna, nei giorni scorsi sono stati impegnati in servizi di controllo straordinari tra i territori di Codigoro e Mesola. L’attività si è concentrata in particolar modo sul contrasto a reati e violazioni sui luoghi di lavoro. I controlli hanno interessato anche una casa famiglia della zona, dove i militari dell’Arma hanno riscontrato irregolarità. Nello specifico sono state accertate violazioni amministrative legate al numero di ospiti presenti, una carenza di personale infermieristico e l’inadeguatezza degli ambienti per la conservazione dei medicinali. I militari hanno così provveduto a segnalare le irregolarità riscontrate nella struttura all’Azienda Usl di Ferrara, affinché vengano assunti i provvedimenti di competenza. E, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5mila euro. Sempre nell’ambito dei controlli del territorio, i carabinieri della Stazione di Mesola hanno rintracciato un cittadino straniero da anni residente nella cittadina, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Ferrara. L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di oltre tre anni per reati di estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2021 e 2022 a Mesola. Dunque i carabinieri hanno dato seguito all’ordine di carcerazione.