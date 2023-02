Controlli negli esercizi commerciali Denunce e segnalazioni dei militari

Denunce, sequestri e segnalazioni. Questi sono stati i provvedimenti adottati dagli uomini dell’Arma, che nel pomeriggio di venerdì scorso hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nello specifico nei comuni di Fiscaglia e Argenta, volto al contrasto dei furti in abitazione, dello spaccio di stupefacenti, nonché di illeciti ambientali, di igiene degli alimenti e di tutela dei luoghi di lavoro. Impegnati nell’attività sono stati i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, affiancati dai colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) Carabinieri di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (Nil) Carabinieri di Ferrara e della Stazione Carabinieri Forestale di Portomaggiore. Ma ecco quali sono stati gli esiti dell’attività. I militari della Compagnia di Portomaggiore, nel territorio dei due comuni, hanno controllato sei esercizi commerciali, cinquanta persone e una ventina di veicoli, denunciando all’Autorità giudiziaria un cittadino pakistano perché irregolarmente presente sul territorio nazionale, e un cittadino marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo, infatti, è stato trovato con hashish, marijuana e un bilancino di precisione, comunemente usato per preparare le dosi da spacciare.

I militari hanno anche segnalato alla Prefettura di Ferrara tre assuntori di stupefacenti, sequestrando loro le dosi di hashish e marijuana che detenevano e, in un caso, è stata ritirata anche la patente di guida, in quanto una delle tre persone è stata sorpresa con la droga mentre era alla guida della propria auto. Nel frattempo, i militari dei Nas di Bologna e del Nil di Ferrara hanno ispezionato una pizzeria di Argenta e un bar di Migliarino: a quest’ultimo locale è stata contestata una contravvenzione penale allo statuto dei lavoratori, in quanto il gestore aveva installato un sistema di videosorveglianza senza le previste autorizzazioni; i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Portomaggiore, infine, hanno denunciato alla Procura di Ferrara il titolare di un’azienda agricola portuense che teneva in un deposito incontrollato alcuni prodotti fitosanitari scaduti, considerati rifiuti speciali, che avrebbe dovuto smaltire da tempo. I servizi straordinari di controllo dei Carabinieri, sia nel Portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.