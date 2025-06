Controlli nei luoghi della movida. Denunce per droga e alcol

Weekend di controlli da parte dei Carabinieri nelle zone della movida di Comacchio e dei Lidi.

Nel corso delle operazioni è stato denunciato un giovane di 27 anni, fermato a Comacchio alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1,46 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente.

Sempre durante i controlli, a Lido di Spina in tarda serata all’esterno di un locale i militari hanno identificato un uomo di 36 anni accorgendosi che in tasca aveva tre taglierini che sono stati immediatamente sequestrati in quanto considerati strumenti atti a offendere. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria estense.

Non sono mancate le segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. A Porto Garibaldi, un ragazzo di 19 anni è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish mentre una donna di 60 anni è stata fermata vicino alla propria abitazione con 7 grammi di marijuana. Infine, a Comacchio, un 41enne è stato controllato mentre era alla guida della propria auto ed aveva con sé 3,8 grammi di hashish.

In tutti i casi, la droga è stata sequestrata e gli interessati segnalati alla Prefettura come consumatori abituali di stupefacenti.