Controlli nei negozi, scattano due sanzioni

Due negozi sono stati sanzionati dai carabinieri e dall’Ausl a causa di alcune irregolarità dal punto di vista documentale e igienico sanitario. Sono i risultati principali del servizio di controllo svolto l’altro ieri dai militari ferraresi. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Ferrara sono scesi in campo anche i Nas di Bologna, il Nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali. La prima violazione in un minimarket, per violazioni delle norme igienico sanitarie, mentre il secondo, attivo nel settore della cura della persona, per mancanza del documento di valutazione dei rischi. Le gazzelle dell’Arma hanno inoltre attuato vari posti di controllo lungo le principali arterie della città. Denunciati inoltre due soggetti per violazione del foglio di via e segnalati due tossicodipendenti.