Controlli straordinari. Denunce e sequestri dei carabinieri

Martedì i Carabinieri di Portomaggiore, coadiuvati dai

colleghi del Comando, del Nas, del Nil e del Nucleo Carabinieri Forestali, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario

di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di illeciti, amministrativi e

penali, in materia di sostanze stupefacenti, circolazione stradale, immigrazione, igiene degli

alimenti, tutela del lavoro e dell’ambiente. Il bilancio dei controlli è di 5 persone denunciate per violazioni in materia di soggiorno, circolazione

stradale, trasporto e stoccaggio di rifiuti e in merito alla normativa sul lavoro. Sono state contestate sanzioni amministrative per quasi 4.000 euro per violazioni in materia di

gestione e smaltimento dei rifiuti.