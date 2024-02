Controlli straordinari nelle frazioni. Task force anche ad Aguscello

FERRARA

Gli ultimi controlli straordinari delle forze dell’ordine, la task force tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si sono concentrati nelle zone che nelle ultime settimane sono state oggetto di ’attenzione’ da parte dei ladri. In ottemperanza, infatti, a quanto stabilito tra le forze di polizia e seguendo gli indirizzi strategici elaborati in prefettura, in occasione dei recenti Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel pomeriggio di mercoledì è stato messo in campo un intervento straordinario congiunto con particolare riferimento alle zone di Malborghetto, Aguscello, Pontegradella, Borgo Punta e via Frutteti. Un massiccio intervento finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al contrasto ai reati predatori, al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana.

Task force. In particolare, otto pattuglie e sedici tra agenti e militari della questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale Terre Estensi, hanno controllato, tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso delle attività sono state identificate 56 persone, di cui sei stranieri, ritenute di interesse operativo e 47 autoveicoli. L’attività congiunta si inserisce nell’ampia serie di iniziative che la prefettura di Ferrara e tutte le forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane circa bivacchi e spaccio di sostanze stupefacenti nei vari parchi e quartieri della città di Ferrara.

I furti. I primi episodi sono venuti alla luce alla fine del mese scorso, quando proprio dalla frazione di Aguscello alcuni residenti hanno raccontato episodi di truffe e furti, tentati e compiuti. Il primo certo si sarebbe verificato addirittura il 5 gennaio. I malviventi hanno tagliato le inferriate della finestra di una casa con un flessibile e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro fino a quando non hanno trovato e forzato la cassaforte. Dopo qualche giorno un giovane ben vestito e dalla parlantina sciolta si è presentato a casa di un abitante della frazione e, con una scusa, lo ha convinto a farlo entrare. Il malvivente è così riuscito a impossessarsi di due collanine d’oro per poi dileguarsi. Ma altri episodi non sarebbero stati denunciati.

re. fe.