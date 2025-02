Controlli su lavoro e norme igieniche: maxi multa a un bar

Multato per 8.500 euro un gestore di un bar. E’ una delle vittime della maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Sono fioccate denunce e sanzioni amministrative. Durante il servizio, oltre a sottoporre ad approfonditi controlli 5 esercizi commerciali, 20 veicoli e oltre 30 persone, i carabinieri hanno denunciato complessivamente cinque persone, di cui uno per ubriachezza molesta e mancata esibizione del permesso di soggiorno, uno per il possesso di un coltello a serramanico, uno per guida in stato di ebbrezza e – ancora – un autoriparatore per aver omesso il corretto smaltimento degli scarti delle sue lavorazioni e il gestore di un bar per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quest’ultimo si è visto contestare anche sanzioni amministrative per complessivi 8.500 euro, avendo violato disposizioni relative alla tracciabilità degli alimenti, all’indicazione degli allergeni dei prodotti non confezionati e alle condizioni igieniche del locale. I militari infine hanno segnalato alla Prefettura tre giovani, uno dei quali minorenne, per detenzione di stupefacenti a uso personale L’operazione è scattata mercoledì pomeriggio. I carabinieri sono stati supportati, come sempre, dai colleghi del Comando provinciale di Ferrara e da quelli dei "Reparti speciali" – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Bologna, Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore: hanno messo in campo controlli, tra Portomaggiore ed Argenta, per contrastare i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, nonché le violazioni del codice della strada, del testo unico sugli stranieri e delle normative in materia di lavoro, igiene, sanità e ambiente. Dalla Compagnia dell’Arma portuense fanno sapere che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

Franco Vanini