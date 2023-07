Controlli sul litorale Due patenti ritirate

Numerosi i controlli stradali dei carabinieri, nel week-end appena trascorso, sulla costa comacchiese. Due le sanzioni elevate per guida in stato di ebrezza, contestate a un 24enne e un 31enne provenienti da fuori provincia. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia a piede libero. Sono stati poi segnalati al Prefetto di Ferrara per uso personale di stupefacenti un 47enne, trovato in possesso di una dose di cocaina, ed un ventunenne che era in possesso di mezzo grammo di hashish.