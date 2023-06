Controlli sulla sicurezza, la biblioteca chiude

Ieri il Comune ha chiuso temporaneamente la biblioteca nella Rocca, azione che, a pochi giorni dagli esposti di Mauro Bernardi sulla sicurezza dei luoghi comunali tra i quali la biblioteca, mostra una tempistica alquanto curiosa. Con un comunicato, il Comune ha annunciato che dal 5 giugno il servizio di prestito e restituzione di libri della biblioteca sarà disponibile temporaneamente nel foyer della Pandurera mantenendo gli stessi orari di accesso del pubblico, ovvero, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e il lunedì, mercoledì e venerdì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio di sala studio sarà invece temporaneamente sospeso. "Tale spostamento si rende necessario per consentire le analisi tecniche e propedeutiche al fine di predisporre alcuni interventi utili per l’adeguamento dei locali adibiti al servizio di biblioteca – scrivono –. La collocazione della biblioteca nella Rocca, che risale al 2016, ha garantito in tutti questi anni la continuità del servizio bibliotecario e, anche in questo caso, il temporaneo spostamento garantirà la continuità".

Contattato l’assessore alla cultura, poche le dichiarazioni. "Si tratta di analisi tecniche per aggiornare o integrare documenti sulla sicurezza, come indica la legge – dice Silvia Bidoli – è stato dunque necessario sospendere il servizio in Rocca e trasferirlo in Pandurera fino a quando necessario". A intervenire è dunque anche Bernardi, che qualche giorno fa aveva presentato un esposto a Procura, Ausl e Ispettorato del lavoro. "E’ una battaglia per la legalità a Cento. La cosa ora è saltata fuori, perché l’ho segnalata – dice commentando i tempi –, proprio il giorno prima ero dal segretario comunale a parlargli di quanto scritto anche negli esposti, comprendente che il progetto della biblioteca in Rocca, che mi è stato consegnato dal comune tramite accesso agli atti, ha misure alterate. Ad esempio, indica un’altezza di 2.85 metri mentre io ho misurato e mi risultano 2.63 metri. E chiederò anche il documento del nulla osta della Soprintendenza per aver ingrandito la porta".

Battaglia che continua. "Tra l’altro ieri mattina, poche ore prima dell’annuncio della chiusura temporanea della biblioteca, ho protocollato la richiesta di avere il documento della valutazione dei rischi, che dev’esserci per legge per avere i luoghi aperti, sia per biblioteca che per Palazzo Piombini, sede comunale – conclude –. Anche se ora lo aggiorneranno, intanto mi diano quello usato finora. In caso contrario, farò un altro esposto alla Procura. Detto questo, se l’amministrazione interloquisse e rispondesse, avrei anche trovato per loro una soluzione, gratis e a norma, per la biblioteca".

Laura Guerra