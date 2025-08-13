Controlli sulle strade dell’esodo. Raffica di multe sulla ’Super’. E c’è chi fugge contromano

Esodo e controesodo, strade invase da un forte traffico. La polizia stradale in campo, controlli capillari e più pattuglie. Anche in vista della prova del nove, ferragosto.

Nei primi dieci giorni di agosto si è registrato un forte incremento dei veicoli sulle strade, con consistenti movimenti di traffico in partenza soprattutto nei venerdì pomeriggio, nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto, nelle domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto. Le strade maggiormente interessate sono l’A13, il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, la statale 16 Adriatica e la statale 309 Romea. Su queste arterie vigila la Polizia Stradale di Ferrara insieme ai distaccamenti di Argenta e Codigoro. Al fine di garantire la sicurezza stradale sono stati intensificati i servizi sia di vigilanza stradale che straordinari. Sono state rinforzate le pattuglie in servizio nelle giornate di esodo e controesodo, soprattutto sulla Super con l’obiettivo di prevenire eventuali criticità dovute alle code che si generano a causa dei lavori ed intervenire in caso di incidenti per mantenere fluido il traffico. Ad agosto sono stati effettuati diversi servizi, con dispositivi per il controllo delle condizioni dei veicoli, della sistemazione del carico, delle inefficienze tecniche, della regolarità dei documenti del conducente e del veicolo. Sotto la lente le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini; uso di cellulari; controllo pneumatici; controllo Trasporto Eccezionali; trasporto animali vivi. Inoltre, nell’ambito della campagna Roadpol (European Roads Policing Network) da lunedì 4 a domenica 10 agosto sono stati implementati i servizi di controllo della velocità che hanno consentito di elevare 133 contravvenzioni, oltre ad effettuare 29 posti di controllo, 73 veicoli controllati con 36 contravvenzioni, 2 patenti ritirate e 96 punti decurtati. Venerdi 9 agosto ai lidi sono stati effettuati controlli contro alcol e droga al volante, 19 veicoli fermati, 34 persone controllate, una sanzione penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 e 4 sanzioni amministrative per tasso tra 0,5 e 0,8 tra cui un neopatentato. Nello stesso servizio si è proceduto ad un fermo fiscale, una mancata revisione ed a sanzionare due auto che imboccavano una strada contromano pur di sottrarsi al controllo di polizia. Proseguono i controlli nei cantieri stradali, delle aree di servizio e dei carri soccorso.