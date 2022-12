Controllo dei felini, se ne occupa la Lida

Il Comune di Codigoro ha affidato il servizio per la gestione delle colonie feline, la sterilizzazione dei gatti delle colonie censite ed il soccorso di gatti randagi che necessitano di cure, feriti eo incidentati per il biennio 2023-2024. Un’attività che comporterà una spesa di diecimila euro annui, assegnati alle Lega Italiana dei Diritti dell’Animale (Lida) un’associazione che dovrà occuparsi, oltre che del recupero dei mici incidentati, delle, censite ad oggi, centododici colonie feline presenti sul territorio e verrà svolta prevalentemente da sei volontarie coordinate dalla loro responsabile. Queste si interfacceranno con i singoli referenti di colonia per la gestione delle problematiche ed interventi, avranno tutte un corpetto rosso e giallo riportante la scritta "Servizio per il Controllo della Popolazione Felina" e saranno supportate anche dalle Guardie Eco-Zoofile che nell’esercizio delle loro funzioni svolgeranno anche attività di vigilanza ambientale e zoofila. Quindi una duplice attenzione Fellini e chi depura l’ambiente abbandonano rifiuti nel territorio.

Attualmente gli operatori Lida sono così suddivise, oltre alle sei Volontarie assegnate ai Servizi per la Gestione Centri di Recupero, Canili e Gattili, tredici Guardie assegnate all’Unita Operativa Servizi di Vigilanza Eco-Zoofila Ambientale. Un’altra ventina di nuovi allievi guardie che saranno operativi non appena verranno rilasciati i Decreti cinque volontari assegnati all’U.O. di Protezione Civile e Soccorso Veterinario ed, infine, anche due Ispettori Ambientali assegnati al Servizio per la formazione scolastica ed attività di sensibilizzazione alla cittadinanza. Una decisione, quella della giunta codigorese assunta in base alla legge regione 199 "Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela degli animali.

cla. casta.