Controllo di vicinato, oltre 600 cittadini in campo contro i ladri

CENTO

La Polizia Locale di Cento ha presentato ieri non solo i dati relativi al 2024 ma anche quelli che sono gli obiettivi del 2025. "Presentiamo i dati sia per trasparenza verso la città che per far vedere quanta attività fa la polizia locale ma che non si vede – ha detto l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci –. Sottolineo che tutti i progetti messi in campo quest’anno sono il proseguo di un lavoro che abbiamo iniziato subito nel 2022 legato alla sicurezza urbana integrata, Smart, il lavoro in rete con altri enti e realtà perché così si è più efficaci. Il controllo di vicinato in città ha visto aumentare le persone arrivando a 600 cittadini aderenti".

E a proposito della sicurezza in centro e dei diversi fatti di cronaca accaduti, ha spiegato che "serve prendere coscienza che la società sta cambiando, non solo a Cento ma a livello mondiale". Su questo, l’intervento del comandante. "Non c’è un aggravarsi della situazione – spiega Fabrizio Balderi – esistono personaggi molesti ma che vengono prontamente monitorati, colpiti e allontanati quando le norme lo consentono. Per fare un esempio, l’uomo che si era denudato in centro è stato intercettato perché c’era il controllo". Polizia locale che nel 2024 ha visto nascere il protocollo d’intesa sul bullismo dopo un anno di lavoro. "Così si fa prevenzione – ha detto Balderi – una vera organizzazione di giovani bulli con atti di vandalismo non l’abbiamo riscontrata. Abbiamo un enorme flusso di studenti e cerchiamo di controllare la situazione con la nostra presenza che serve a fermarli".

Pedaci aggiunge che "è stato riscontrato che qualche rissa era stata simulata per metterla sui social". E se per il 2024 i numeri dei controlli di vario genere fatti dalla polizia locale sono tutti aumentati così come le telecamere, ora 52, ecco la notizia di una novità in arrivo. "Stiamo facendo sforzi per trovare fondi e mettere telecamere anche nelle frazioni oltre a un punto ascolto appena nato a Casumaro che si aggiunge a Renazzo e XII Morelli– dicono –. E’ stata avviata anche la procedura per mettere varchi elettronici per la ztl e Apu in centro. Il primo step è ottenere l’autorizzazione dal ministero. Quando tutta la procedura sarà terminata, un software di gestione incrocerà targhe e permessi". Sanzionando tutti i trasgressori. Per quanto riguarda i dati, sono 114 le pratiche giudiziarie, 36 pratiche per animali (+16%), per la vigilanza ambientale grazie alle segnalazioni si è arrivati a 96 sopralluoghi (+284%) riguardo la pulizia del verde, 56 verbali per abbandono rifiuti e 141 violazioni amministrative, 91 incidenti stradali (-21%), 633 verbali per passaggio con rosso, 254 per limiti di velocità, 7638 (+27.5%) di violazioni amministrative di cui 3721 (+58) elevate dalle pattuglie.

Laura Guerra