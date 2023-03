Controllore Tper aggredito Fit-Cisl: "Poca sicurezza, serve un tavolo unitario"

Venerdì scorso, a bordo dell’autobus della linea 6 diretto all’ospedale di Cona, un controllore Tper è stato aggredito durante un controllo dei biglietti ai passeggeri. Colpito da alcuni pugni al volto, l’uomo è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso con lesioni di media gravità. Su questo e su altri episodi analoghi, purtroppo sempre più frequenti, interviene la Fit-Cisl di Ferrara. "Da almeno un paio di anni – spiega il segretario territoriale Massimiliano Vicentini – , denunciamo alla Tper le problematiche di sicurezza che esistono per questa tipologia di lavoratori. Nonostante queste reiterate denunce la Tper non ha messo in campo nessun tipo di soluzione abbastanza efficace per proteggere i propi lavoratori, anzi diaciamo che la gestione di questo reparto sia alquanto lacunosa, sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista organizzativo, non si sono fatti tavoli seri per affrontare la problematiche e oggi siamo qui a denunciare l’ennesima agressione".

Il sindacato lamenta di essere stato "inascoltato" dall’azienda e aggiunge: "Sappiamo benissimo che è un problema molto difficile da risolvere ed è proprio per questo che il confronto su questa materia deve essere continuo e costante conivolgendo anche le istituzioni in un tavolo unitario dove trovare soluzioni a questo gravissimo problema che dobbiamo dire e’ anche un problema sociale. La Fit-Cisl – continua Vicentini – è da troppo tempo in attesa che si prendano decisioni, che si trovino soluzioni ed pronta e pretende che si cominci a fare qualcosa. Auspichiamo, vista la necessità di istituire nel piu’ breve tempo possibile questo tavolo". La Fit- Cisl si dichiara "sempre al fianco dei lavoratori per proteggere la loro sicurezza, anche facendo azioni mirate di lotta per sensibilizzare" l’opinione pubblica.