Contromano e ubriaco Revocata la patente

Ubriaco, con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite imbocca la A13 contromano tra Bologna e Ferrara. E quando alla fine viene fermato dalla Polizia stradale, per fortuna prima di causare un incidente, consegna il bancomat invece della carta d’identità. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, tra il casello di Altedo e il casello di Ferrara Sud in direzione Padova. All’uomo alla guida, italiano di 32 anni, denunciato in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente in attesa della revoca. Era "in evidente stato confusionale - riferisce la Stradale - aveva difficoltà a interloquire" con gli agenti. Sottoposto all’etilometro, all’uomo riscontrato un tasso pari a 2,53 grl.