Controsoffitto crollato alla scuola primaria Da lunedì i 400 alunni rientrano nelle aule

Lunedì si torna a scuola a Vigarano. I 400 bambini della scuola primaria Alda Costa rientreranno in aula. La ditta è al lavoro. Le infiltrazioni d’acqua al piano terra che, giovedì, hanno fatto precipitare parte del contro soffitto in un corridoio del piano terra sono sotto osservazione, dopo che il cartongesso è stato interamente rimosso in queste ore e smaltito. Un’ordinanza del sindaco, nel pomeriggio stesso l’aveva chiusa per venerdì. I lavori proseguiranno nel fine settimana. "È stata eseguita una verifica da parte del personale del nostro ufficio tecnico e in seguito a una nostra richiesta anche dai vigili del fuoco – conferma il sindaco Davide Bergamini - per verificare lo stato di sicurezza della zona". Trattandosi di un corridoio, l’area potrà essere circoscritta e i bambini tornare in aula: "Il sopralluogo dei Vigili del fuoco ci ha tranquillizzato dal punto di vista strutturale – aggiunge il vicesindaco Muro Zanella – anche se hanno confermato le carenze, che avevamo già individuato su tetto e terrazzo, da dove probabilmente è entrata la pioggia, indicando di sistemarle. Carenze che esistono da anni". Oggi sarà ripulita l’area dove gli incaricati sono lavoro. "Il controsoffitto sarà lasciato per il momento aperto – spiega il sindaco – per permettere di individuare nei prossimi giorni l’infiltrazione d’acqua e ripristinare la zona interessata". Solo dopo sarà possibile l’installazione del nuovo controsoffitto. Intanto l’area del corridoio sarà delimitata e non sarà possibile transitare. Ma insieme alla scuola è stata studiata e messa a punto la possibilità dei ragazzi di entrare, uscire e utilizzare le aule: "Già lunedì – annuncia il sindaco - il servizio mensa sarà garantito tramite la distribuzione dei pasti all’interno delle aule da parte del personale incaricato". Intanto prende la parola anche la lista civica di opposizione ViviAmo Vigarano: "Non è stato un fulmine a ciel sereno, per chi come noi, segue da anni le vicissitudini di questo complesso scolastico – dicono i consiglieri - .Il cedimento di una porzione di cartongesso, dove da molto tempo era stata segnalata un’infiltrazione, è solo la diretta conseguenza di anni di malapolitica vigaranese che con l’immobilismo dell’attuale amministrazione, peggiora giorno per giorno". Claudia Fortini