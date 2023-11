Convegno dedicato a Samaritani

L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e l’Archivio Storico Diocesano organizzano per oggi un convegno volto a ricordare la figura, la ricerca e la storiografia in ambito ferrarese, centese e pomposiano del sacerdote e storico Antonio Samaritani, a dieci anni esatti dalla morte. Nel corso della giornata nelle due sedi del convegno si alterneranno i contributi di amici e studiosi che hanno collaborato con lo studioso e ne hanno continuato l’attività di ricerca. Il convegno si articola in due sessioni: dalle 10 alle 12 presso la sede della Partecipanza agraria di Cento (corso Guercino 491 Cento) e dalle 15 alle 17,30 presso l’Istituto "Casa Cini" via Boccacanale di Santo Stefano 24 a Ferrara. Sono previsti interventi (a Cento) di don Andrea Zerbini, Tiziana Contri, Nando Balboni e Daniele Biancardi.