Convegno e gita alla ricerca di tartarughe Una domenica da trascorrere tra le dune

Alla riserva naturale orientata Dune di Massenzatica, domenica, si terrà una giornata dedicata alle tartarughe. Si intitola ‘TartaDune’, l’iniziativa, che prevede dalle 10.30 un momento di approfondimento per scoprire gli sviluppi del progetto ‘Save the tortoise’ riguardante la distribuzione e la conservazione della testuggine terrestre. Interverranno Elena Rossi, vice presidente dell’Ente Parco Delta del Po, Stefano Mazzotti del Museo di Storia Naturale di Ferrara e Roberto Biello del Dipartimento di Scienze della Vita e della Biotecnologie dell’Università di Ferrara. Seguirà una escursione alla ricerca di tartarughe all’interno della riserva, mentre alle 16 ci sarà una divertente attività per bambini e adulti alla scoperta dei segreti delle tartarughe. L’evento gratuito, prenotazione obbligatoria: 345-2518596.