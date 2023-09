Convegno su Don Minzoni

"Le celebrazioni solenni del 23 agosto scorso con la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi e la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di due giorni dopo, non sono stati un punto di arrivo, ma al contrario sono per noi un nuovo punto di partenza su cui costruiremo nei prossimi mesi e anni un lavoro di riscoperta, approfondimento e valorizzazione di don Giovanni Minzoni, una delle figure più importanti del Novecento italiano e argentano". Così il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, tratteggia la filosofia del convegno pubblico programmato per il 28 e 29 settembre che tratterà di diverse tematiche collegate all’arciprete e alla sua storia, per dare a tutti la possibilità di conoscere sempre meglio don Minzoni e il suo mondo. Si svolgerà nel Teatro dei Fluttuanti con il titolo "Don Minzoni nel centenario della morte", organizzato dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia.