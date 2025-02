Convegno su ’Marx, una rivoluzione nel pensiero’

Domani, dalle 15.30, la Camera del Lavoro di Ferrara (Piazza Verdi 5) ospiterà l’incontro di apertura del ciclo ’Frammenti di Marxismo Occidentale’, un viaggio nel pensiero critico che ha segnato la modernità, tra dialettica, rivoluzioni e lotte per il futuro. A scaldare la platea saranno due giovani studenti universitari, Agnese Bettarelli (Università Ca’ Foscari) e Alessandro Favretti (Unife), che con la conversazione ’Pillole di Marx: un’introduzione per tutti’ offriranno un assaggio di ciò che significa leggere Marx oggi, senza filtri né barriere accademiche.

Alle 17, il cuore dell’evento: Stefano Petrucciani, ordinario di Filosofia Politica alla Sapienza di Roma e tra i massimi esperti contemporanei di marxismo, terrà la lectio magistralis ’Karl Marx: una rivoluzione nel pensiero’. "Un’occasione imperdibile – spiega l’Istituto Gramsci, che organizza – per esplorare la potenza di un filosofo che ha cambiato la storia e che continua a far discutere, ispirare e dividere". A coordinare l’incontro sarà Nicola Alessandrini, direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara.

L’evento è promosso dall’Istituto Gramsci di Ferrara, in collaborazione con SPI CGIL e CGIL Ferrara, ISCO, Rete Universitaria per la Pace dell’Università di Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il ciclo, che terminerà in autunno, proseguirà con incontri dedicati al pensiero dei grandi rappresentanti del marxismo eterodosso, quali Bloch, Benjamin, Lukács, Korsch, Adorno e Horkheimer, di cui si occuperanno diversi esperti, tra cui Nicola Alessandrini, Marco Bertozzi, Pierre Dalla Vigna, Filippo Domenicali, Luca Greco e Davide Ruggieri.

"Un appuntamento per chi vuole capire perché il pensiero di Marx continua a pulsare nel cuore delle contraddizioni del presente".