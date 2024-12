Convegno sui Cammini Regionali a Comacchio: itinerari turistici e sviluppo locale

COMACCHIOLa Manifattura dei Marinati di Comacchio, martedì alle 10, ospiterà il convegno finale del progetto "Cammini - percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po. Itinerari nelle aree rurali dell’Emilia-Romagna", strettamente connesso al progetto regionale che Apt Servizi e la Regione Emilia-Romagna stanno portando avanti sui "Cammini Regionali".

In particolare, attraverso l’approccio partecipato, i sei Gruppi di azione locale partner (Gal Delta 2000 – capofila -, Gal Valli Marecchia e Conca, Gal L’Altra Romagna, Gal Del Ducato, Gal Appennino Bolognese, Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano) intendono organizzare itinerari e percorsi che siano strutturati con servizi efficienti e con il coinvolgimento della popolazione locale.

L’obiettivo è quello di creare la connessione tra un’offerta turistica di itinerari fruibili in maniera lenta (a piedi, in barca, in bici, a cavallo) e la popolazione locale. In questo modo i piccoli borghi e centri rurali possono rappresentare veri e propri attrattori per turisti alla ricerca di "esperienze", e contribuire a generare un indotto per la popolazione locale e nuove opportunità occupazionali per le giovani generazioni.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Pierluigi Negri, della presidente del Parco Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli e del presidente del Gal Delta 2000 Davide Nardini, si alterneranno diversi interventi, con le conclusioni affidate a Barbara Attili del Settore Programmazione e Sviluppo del territorio della Regione.