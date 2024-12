Convegno sui diritti dei detenuti: un dibattito con esperti e istituzioni

Una giornata di dibattito a più voci sul carcere, visto con gli occhi di chi lo conosce da vicino, per approfondire il tema dei diritti delle persone detenute. Fra i relatori il garante regionale Roberto Cavalieri, partner del progetto.

"Il convegno – spiega Cavalieri – è l’occasione per parlare di qualità dell’offerta dei servizi riguardanti il trattamento offerto alle persone detenute nelle strutture penitenziarie. Quello dell’efficacia del trattamento in carcere è un aspetto poco considerato, per non dire trascurato, che, al contrario, deve avere contenuti più significativi, al fine di evitare di scadere nel fenomeno dell’infantilizzazione delle persone detenute e del loro intrattenimento con attività spesso di scarso valore".

Un gruppo di universitari impegnati nella tutela dei diritti dei detenuti – questa la formula del convegno ‘Resta diritto. Il carcere e diritti che restano’ – dialogherà con esponenti delle istituzioni di garanzia, della magistratura, dell’avvocatura e delle associazioni del territorio per offrire spunti di riflessione, dati di esperienza e stimoli per una più efficace attuazione dei principi fondamentali in materia di privazione della libertà.

Oltre al garante dei detenuti, altri relatori sono l’avvocata Emilia Rossi, già membro del collegio del garante nazionale dei detenuti, Emilio Santoro, professore ordinario di Filosofia del diritto dell’Università di Firenze e fondatore di L’Altro diritto, Marcello Bortolato, presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, Serena Forlati, direttrice del Dipartimento di giurisprudenza di Unife, Donato Castronuovo, direttore del Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità Macrocrimes di Unife, e Stefano Di Lena, direttore reggente della casa circondariale.

È previsto, inoltre, da parte di operatrici e operatori dello sportello di orientamento legale extragiudiziale per le persone detenute nella casa circondariale estense, la presentazione di alcuni casi incontrati durante l’attività di supporto giuridico alle persone detenute. Queste esperienze dirette saranno l’occasione per un’analisi più ampia sull’effettività di rilevanti diritti come quello alla salute, all’asilo e alla protezione internazionale, alle relazioni familiari, alla preparazione e alla realizzazione di un positivo rientro in società.

L’incontro, organizzato dallo sportello di orientamento legale extragiudiziale per le persone detenute all’Arginone in collaborazione con il Dipartimento di giurisprudenza e con l’associazione L’Altro diritto, si terrà oggi dalle 9 alle 12.40 nell’aula magna di palazzo Turchi di Bagno e dalle 14.30 alle 18.30 nell’aula magna di Giurisprudenza.