Convegno sul clima che cambia "Il ruolo dei piani urbanistici"

Fino a domani si terranno gli incontri sul tema dei cambiamenti climatici. Si parte oggi con il convegno aperto al pubblico dalle 15 alle 18, al museo di storia naturale. Qui verrà ospitato l’incontro dal titolo “Il cambiamento climatico nelle città e il ruolo della pianificazione urbana e delle nature based solution”. L’incontro rientra in una serie di appuntamenti in programma in questi giorni a Ferrara nell’ambito del progetto europeo Usage, mirato alla raccolta di dati ambientali utili in tema di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Il convegno sarà aperto al pubblico (con iscrizione da effettuare tramite il form sul sito del progetto Usage) e sarà introdotto e moderato dall’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni. Interverranno come relatori il climatologo Carlo Cacciamani e ricercatori di rilievo nazionale come Elena Farnè, Luisa Ravanello, Giovanni Morelli, Michele Munafò e Teodoro Giorgiadis, che faranno il punto sulle innovazioni urbane mirate a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Nei giorni del meeting i partner di progetto e gli stakeholder invitati (amministrazioni pubbliche, esperti e ricercatori, associazioni, imprese) si incontreranno per discutere di isole di calore urbane, precipitazioni, qualità dell’aria, biodiversità, dati da raccogliere e scambiare per migliorare le politiche ambientali a livello urbano. Il programma e gli obiettivi della tre giorni sono stati illustrati dall’assessore all’Ambiente e Progetti europei del Comune di Ferrara Alessandro Balboni.