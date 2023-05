Convention di Forza Italia "Avanti con coraggio"

Un’ampia rappresentanza di Ferrara e provincia, giovani e seniores, ha partecipato alla manifestazione nazionale di Forza Italia a Milano venerdì e sabato scorsi. Nella due giorni si è ribadito il ruolo centrale del partito, che guarda al futuro con le idee chiare all’interno della coalizione di centrodestra al governo del Paese. Un grande applauso dalla platea azzurra per il presidente Silvio Berlusconi, a cui tutte le personalità e le istituzioni intervenute hanno dedicato parole di stima e di auguri di pronta guarigione. Il presidente in videocollegamento ha sottolineato: "Forza Italia è il partito che porta avanti in Italia gli ideali liberali, cristiani, garantisti ed europeisti e che governa per il bene del Paese. Siamo il pilastro essenziale di questa maggioranza, la spina dorsale di questo governo e per questo siamo ancora in campo, per far sì che le decisioni siano giuste ed equilibrate. E per batterci per i nostri valori e per la nostra libertà, per i nostri figli e per il futuro del nostro Paese, fieri e orgogliosi dei nostri ideali. Il governo in pochi mesi ha già portato a casa grandi risultati di cui siamo orgogliosi e costantemente operativi per combattere le nostre battaglie per l’Italia".