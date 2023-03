’Conversazione di Pasqua’ oggi a Cento

Oggi con inizio alle 17.30, al cinema Don Zucchini di Cento (in corso Guercino 19), torna l’appuntamento con la ’Conversazione di Pasqua’, giunta alla decima edizione. ’La Resurrezione e la Fede’è il titolo dell’incontro che come sempre sarà presentato dal Centro Culturale Città di Cento in collaborazione con Ucsi Unione cattolica stampa italiana e Credem Banca. Alla riflessione di monsignor Paolo Marabiniseguirà la lettura di brani, sullo specifico tema, effettuata da Sandro Balboni e Franca Tassinari. Infine, il professor Giuseppe Adanidarà vita alla proiezione di immagini di opere d’arte commentate. I citati momenti dell’incontro saranno alternati da coinvolgenti brani musicali eseguiti da Tiziana Quadrelli.