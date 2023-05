Conversazione musicale in aula magna su Luciano Chailly

Nella terza conversazione musicale, oggi alle ore 16, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, sarà presentato il volume “Il suono conquistato e organizzato.

La Musica secondo Luciano Chailly”, Lucca, LIM, 2022. Gli autori, Alberto Delama, violoncellista e dottore magistrale in Musicologia e Marco Uvietta, musicologo e compositore, docente al Dipartimento di Lettere e Filosofia all’Università di Trento, converseranno con Nicola Badolato, professore associato di Musicologia e Storia della musica nell’Università di Bologna.

Nel libro, la poliedrica personalità artistica di Chailly è trattata non solo prendendo in considerazione le sue composizioni, ma anche contestualizzandone il senso nel più ampio panorama del suo tempo e nel suo intenso impegno per la diffusione della cultura musicale.