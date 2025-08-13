Convivenza finisce in frantumi: “Vuole castrarmi chimicamente”. E lo aggredisce a bottigliate

Ferrara, 13 agosto 2025 – Raptus di follia, colpisce a bottigliate l’amico con il quale conviveva. “L’ho aggredito – questo il racconto ai carabinieri del giovane di 23 anni – perché stava cercando di castrarmi chimicamente”. Lui è stato denunciato, l’amico preso a bottigliate è finito al Pronto soccorso. Sull’asfalto i cocci di bottiglia, quello che resta di una storia finita molto male.

Un’amicizia iniziata tra i banchi di scuola in provincia di Brindisi, il trasferimento a Ferrara per lavorare insieme nella stessa azienda. E, da due anni, la convivenza nell’appartamento per condividere le spese, aiutarsi a vicenda. I due giovani di 23 anni, da qualche anno, avevano scelto Ferrara per costruire le basi del loro futuro. Purtroppo, la sera del 10 agosto, la convivenza finisce molto male.

Erano circa le 20 e i due giovani si trovavano nel loro appartamento. Uno in cucina, l’altro era nella sua stanza da letto. Improvvisamente, la porta della camera si è aperta e il ragazzo, brandendo una bottiglia di vino, si è avvicinato all’amico seduto in cucina e lo ha colpito con violenza al capo.

Il giovane, anche se frastornato per il colpo ricevuto, si è alzato e ha cercato di fuggire dirigendosi verso la porta. L’amico lo ha raggiunto e lo ha colpito con un’altra bottigliata sempre in testa. Ma lui è riuscito a raggiungere la strada e a chiedere aiuto ai passanti che hanno chiamato il 118.

L’aggressore è uscito a sua volta dall’abitazione e si è allontanato lungo la strada. Da lì ha chiamato il 112 e ha raccontato ai carabinieri di aver aggredito l’amico. Sul posto, oltre al personale del 118, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara.

La vittima, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasportata al pronto soccorso del Sant’Anna di Cona. L’aggressore, portato dai carabinieri al Comando Provinciale, dopo aver riferito di aver aggredito l’amico perché convinto stesse cercando di castrarlo chimicamente, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

Nei suoi confronti è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dall’abitazione. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara nella mattinata di martedì. Il giudice, sulla base degli elementi raccolti dai militari ha disposto inoltre, a carico dell’aggressore, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. La vittima è stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni.