"Convogli green, aiutano la natura"

Marcello Tramarin, apicoltore, è dietro la bancarella. Davanti a lui, sul ripiano, una distesa di barattoli di miele delle sue api, acacia, tiglio, mille fiori e pure ’grezzo’. I clienti si fermano, chiedono informazioni, mettono il vasetto nella sportina. "Ho una figlia che studia alle superiori – entra nel merito del capitolo trasporti –, per loro sarebbe una grande comodità spostarsi in treno e non in auto. Eviti gli incidenti, ore di coda magari nel traffico, viaggi più velocemente. E in questo modo dai un contributo all’ambiente, il treno è un mezzo per definizione ecologico, green. Sì, davvero una bella idea, staremo a vedere se anche a questo giro resterà solo un desiderio".