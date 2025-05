Coop Bellini, bilancio positivo: "Pesano i danni dell’alluvione"

Chiude con un utile netto di 896.000 mila euro. Un dato di certo positivo, anche se in lieve calo, viste le mille difficoltà in cui la nave "Coop.Bellini", che proprio il prossimo 14 luglio compie 80 anni dalla sua iniziale costituzione, ha navigato nelle tortuose acque del 2024. Ed è proprio il caso di dirlo. Dato che, reduce da una prima alluvione del 2023, ha avuto a che fare anche con un secondo allagamento, dell’anno scorso, dovuto a calamità atmosferiche che le hanno distrutto 500 ettari di terreno dei 5150 in proprietà e conduzione: annessi e connessi, compresi i salatissimi oneri di recupero. Ecco una prima fotografia dell’azienda, illustrata ieri nel corso dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio economico-finanziario del 2024 redatto appunto dalla "Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini" di Filo. Un documento che tra l’altro non ha evidenziato alcun rilievo da parte del collegio di revisori dei conti. La nave insomma, così come nella passata gestione, è dunque approdata in porto, "superando-come ha spiegato in sintesi il presidente onorario Sante Baldini-ogni tipo di intemperie, crollo dei prezzi, impennate dei costi soprattutto energetici, cali di produzioni e vendite". Questi intanto in linea di massima i dati più salienti: fatturato 52 milioni; 210 dipendenti, quasi 3 milioni gli investimenti; prestito sociale:r 2.460.000 euro.

Nando Magnani