Coop Bellini vince il premio per l’innovazione

Il premio per l’innovazione dell’edizione 2022 di AgriManager nella provincia di Ferrara è stato assegnato alla Cooperativa Giulio Bellini di Filo, un colosso dell’agroindustria a livello nazionale, 230 addetti e 5 mila ettari coltivati. La cerimonia si è svolta nella sala della Tenuta Garusola, a Filo, alla presenza di Camillo Gardini organizzatore del premio, il presidente della cooperativa Giuseppe Ciani, il sindaco di Argenta Andrea Baldini, Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare, Carla Berti presidente della cooperativa Il Germoglio e Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Banca. Il premio è realizzato da Agri 2000 in partnership con Emil Banca.

"Si premia la grande dinamicità imprenditoriale che ha portato la cooperativa a spaziare su molti settori produttivi dell’agroalimentare – afferma con orgoglio il presidente della cooperativa "Bellini", Giuseppe Ciani – tutti interconnessi. In particolare, si evidenzia la scelta di sposare pratiche sostenibili e un investimento nel più importante cementificio e mulino italiano per la produzione di farine biologiche". Molte aziende un solo progetto, questo è la coop Bellini. La produzione comprende cereali e prodotti frutticoli e vinicoli di alta qualità e tutti ottenuti con tecnologie innovative e con metodi di lotta integrata. In 75 anni ha fatto della produzione agricola la sua più importante attività e che coltiva anche un grande progetto: produrre alimenti buoni e sicuri a filiera totalmente controllata, dal seme al prodotto finale. Ci sono due filiere importanti: l’attività agricola, con la coltivazione biologica e l’attività di trasformazione. Fanno parte del Gruppo il Molino Sima, uno stabilimento vicino a Cesena per la lavorazione delle leguminose, l’Habitat a San Vito di Ostellato, un altro stabilimento a Bondeno, dove c’è anche il Museo della Civiltà Contadina.

"E’ un monumento all’efficacia e alla dedizione al lavoro", ha sottolineato Cristian Maretti di Legacoop, "dà lavoro, produce ricchezza, managerialità e innovazione", ha posto in rilievo il direttore generale di Emil Banda. Daniele Ravaglia. Mentre il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha espresso "un grazie alla cooperativa per il lavoro che fa. E’ un’azienda impagabile per il ruolo che svolge, non solo per Argenta ma anche per tutto il territorio provinciale. Basti dire che i vigneti della Tenuta Garusola sono su tutte le riviste specializzate". Carla Berti ha ricevuto una donazione per la cooperativa sociale Il Germoglio di cui è presidente, che si occupa di assistenza e inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Franco Vanini