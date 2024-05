Coop Brodolini, Mossini nuovo presidente

COMACCHIO

L’assemblea dei soci di Cooperativa Brodolini, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale dell’Emilia-Romagna e del Veneto, ha nominato ieri un nuovo consiglio di amministrazione composto da tredici membri e presieduto da Valerio Mossini, che subentra a Enrico Strambini. Strambini, dopo sei anni alla guida della cooperativa, rimarrà nel suo organico. È stata invece confermata, per il ruolo di vicepresidente, Silvia Bertelli. Il neo nominato presidente Valerio Mossini, classe 1977, laureato in Ingegneria all’Università di Ferrara, lavora in Brodolini dal 2007 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito tecnico e gestionale. È membro del consiglio di amministrazione dal 2009. "Ringrazio sentitamente il presidente e i consiglieri uscenti per i risultati raggiunti e i componenti del nuovo CdA per la fiducia a me accordata – ha subito dichiarato Mossini, non appena eletto –. Vorrei inoltre ringraziare i soci e l’intera squadra Brodolini per la qualità del lavoro svolto, in quanto è solo grazie al contributo di tutti se oggi siamo una realtà di primo piano nel panorama regionale e oltre. Abbiamo la grande responsabilità di consolidare quanto realizzato finora e proseguire nel percorso di crescita, senza disattendere mai i valori sui cui questa realtà è stata fondata. Il nostro lavoro – ha concluso il neopresidente – è importante per il futuro del territorio e per la vita di intere comunità". Il nuovo Consiglio di amministrazione della Cooperativa Brodolini è composto, dunque, dal presidente Valerio Mossini, dalla vicepresidente Silvia Bertelli, Nicola Berti, Lorella Benazzi, Barbara Ghetti, Simone Fogli (eletti nell’ambito dell’area gestionale e tecnico - amministrativa), Salvatore Napolitano, Andrea Pelati e Paolo Pepe, Fabbrizio Zuppiroli, Liviano De Zen, Lodovico Pagnozzi e Davide Battistini (eletti nelle sedi elettorali dell’area operativa).

A fine 2023 la Cooperativa – che ha sede legale in via delle Regioni a Volania nel comune di Comacchio – ha confermato il suo percorso di crescita e ha raggiunto i 988 dipendenti, in aumento del 10% rispetto alla fine del 2022. I soci hanno toccato quota 511 (dato di aprile 2024) con 78 nuove entrate rispetto a un anno fa. Sempre nella giornata di ieri, l’assemblea dei soci ha, inoltre, approvato i dati economici: a fine 2023 il valore della produzione ha superato i 70 milioni di euro (70.124.529) crescendo del 13% rispetto al 2022.