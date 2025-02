"Coop create ad hoc proprio per partecipare al giorno delle quote"

"Ci sono cooperative nate dal nulla, che hanno come obiettivo quello di partecipare ai click day del Decreto Flussi", è l’accusa lanciata da Gianfranco Tomasoni, 62 anni, allevatore di bovini. Possiede nelle sue stalle migliaia di capi.

"Fanno finta di assumere personale – racconta come si muovono – e poi in realtà incassano i soldi dai parenti e spariscono nel nulla, così come sono state create. Sono a tutti gli effetti organizzazioni criminali". Una pausa, poi racconta la sua esperienza. "Anche a me – riprende – chiesero di assumere due ragazzi, che arrivavano dall’India, che si trovavano in quel limbo. Ma nonostante l’interessamento della mia associazione di categoria e della questura di Napoli, città dove si trovava la società fantasma, non è stato possibile venire a capo di quella situazione così aggrovigliata. E io non prendo certo gente in nero a lavorare nelle mie aziende".

Fa parte dell’associazione di categoria Cia. Nelle stalle di Tomasoni lavorano ragazzi che provengono dall’India, sono tutti in regola, pagati al centesimo, contributi versati. "Sono bravi, si sono appassionati al lavoro", le sue parole. Poi boccia senza mezzi termini il click day. "A volte – svela la procedura – fai fatica a collegarti, non riesci ad entrare, il collegamento salta. E’ un meccanismo troppo macchinoso, complesso. E poi per cosa, se va bene arrivano solo briciole. L’agricoltura ha bisogno di centinaia di braccianti, ne assegnano poco più di cento in una provincia come la nostra vocata all’agricoltura. E sempre se questi braccianti arrivano".

L’imprenditore possiede in Lombardia due allevamenti, ha comprato alcune stalle a Migliaro e Portomaggiore. Porta alla luce alcune pieghe del fenomeno del caporalato, fenomeno che ha la base a Portomaggiore il paese dove lui ha una delle sue stalle. "Andate a vedere – riprende – di quanto è calato negli ultimi anni il valore degli immobili in questo paese. Abbiamo preso parte a riunioni, hanno anche aperto questo sportello per far incontrare domanda e offerta di lavoro, per strappare i giovani alle grinfie dei caporali. Ma se devo essere sincero mi pare che il fenomeno sia ormai molto esteso, vedi girare per il paese ragazzi al volante di Porsche. Giovanissimi che si presentano e comprano magari due appartamenti con soldi in contanti, nello stesso immobile. Io mi chiedo da dove venga quel denaro".

