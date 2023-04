Coop sociali in rosso: -4,5 milioni "Servizi agli anziani in perdita"

Per ogni anziano assistito in struttura le cooperative sociali ferraresi perdono 11 euro al giorno. Questo vuole dire che una Cra (Casa residenza anziani) da 75 posti perde 300mila euro all’anno. A Ferrara e provincia sono oltre 15 le strutture per anziani gestite dalla cooperazione, il disavanzo complessivo è di 4,5 milioni. Non vanno poi dimenticati i servizi residenziali per i disabili, anche questi in perdita, ed i centri diurni accreditati, sia anziani sia disabili, che dopo la pandemia ricevono meno invii del loro potenziale. Le cooperative sociali ferraresi che assistono anziani e disabili chiuderanno in pesante rosso i bilanci 2022. "Sono a rischio i servizi, la qualità e la tenuta complessiva di un sistema che impiega migliaia di addetti", avvertono Chiara Bertolasi, referente Federsolidarietà di Confcooperative Ferrara, e Catia Toffanello, referente di Legacoopsociali per Legacoop Estense. Come denunciato nei giorni scorsi a Bologna in una conferenza convocata dalle tre centrali cooperative – Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali – a livello regionale si calcola un disavanzo di 74 milioni, che sarebbe stato di 94 senza il contributo straordinario concesso dalla Regione: 3 euro al giorno per ogni utente delle strutture residenziali, 1 euro per i centri diurni. Le cooperative sociali ferraresi guardano con speranza alla riforma dell’accreditamento. Si annuncia una profonda revisione del sistema, così come la semplificazione delle procedure amministrative e di rendicontazione. "Ci aspettiamo dalla Regione un adeguamento tariffario che permetta ai gestori di chiudere i bilanci 2023 mantenendo aperti i servizi. Chiediamo l’adeguamento delle tariffe che riguardano i costi sanitari, oggi non minimamente coperti, come anche il lavoro delle figure sanitarie e riabilitative (tariffe ferme dal 2013), i cui livelli economici attuali rendono i servizi insostenibili", concludono Bertolasi e Toffanello.